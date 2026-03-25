Фильм Давление, Брендан Фрейзер 2026 — смотреть трейлер онлайн, сюжет, актёры, когда выйдет

Большой трейлер военной драмы «Давление» с Бренданом Фрейзером — выход 29 мая
Кинокомпания StudioCanal представила большой трейлер фильма «Давление». Военная драма выйдет в мировом прокате 29 мая.

Сюжет исторической ленты разворачивается в 1994 году, за 72 часа до знаменитой высадки в Нормандии. Картина расскажет о генерале Дуайте Д. Эйзенхауэре и метеорологе BBC Джеймсе Стэгге, которые должны продумать великую операцию, чтобы у солдат появились шансы выйти из боя победителями.

Главную роль в «Давлении» исполнил звезда фильмов «Мумия» и «Кит» Брендан Фрейзер. В ленте также снялись Эндрю Скотт («Шерлок»), Керри Кондон («Формула-1»), Дэмиэн Льюис («Однажды в… Голливуде») и другие актёры. Режиссёром выступил Энтони Марас — постановщик военной драмы «Дворец».

О другом популярном фильме:
