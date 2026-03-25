Chopper объяснил, почему игра Team Spirit не строится только на donk

Бывший капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков высказался о тактической роли Данила donk Крышковца в команде. По его мнению, зависимость Spirit от одного игрока — распространённое заблуждение.

Chopper объяснил, что публичный образ donk как главной звезды — одновременно и уязвимость, и инструмент. Если весь мир ждёт от него первого хода, задача тренеров — сделать его непредсказуемым.

На самом деле игра Spirit не вся строится от donk. Если весь мир говорит, что игра строится от него — самое очевидное, что сделать, это контрить donk. А когда ты играешь — самое очевидное: спрятать donk. Весь мир говорит про него — ты ставишь его не первым, а последним, например. Суть в том, чтобы и donk был нечитаемым, и другие игроки брали на себя больше ответственности. На одном донке ты не уедешь — это факт.

В 2026 году Team Spirit пока не выиграла ни одного турнира. В марте команда вылетела в четвертьфинале ESL Pro League Season 23 и в групповом этапе BLAST Open Rotterdam 2026.