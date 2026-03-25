Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Chopper объяснил, почему игра Team Spirit не строится только на donk

Комментарии

Бывший капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков высказался о тактической роли Данила donk Крышковца в команде. По его мнению, зависимость Spirit от одного игрока — распространённое заблуждение.

Chopper объяснил, что публичный образ donk как главной звезды — одновременно и уязвимость, и инструмент. Если весь мир ждёт от него первого хода, задача тренеров — сделать его непредсказуемым.

На самом деле игра Spirit не вся строится от donk. Если весь мир говорит, что игра строится от него — самое очевидное, что сделать, это контрить donk. А когда ты играешь — самое очевидное: спрятать donk. Весь мир говорит про него — ты ставишь его не первым, а последним, например. Суть в том, чтобы и donk был нечитаемым, и другие игроки брали на себя больше ответственности. На одном донке ты не уедешь — это факт.

В 2026 году Team Spirit пока не выиграла ни одного турнира. В марте команда вылетела в четвертьфинале ESL Pro League Season 23 и в групповом этапе BLAST Open Rotterdam 2026.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android