Slay the Spire 2 стала самой успешной карточной игрой, обойдя Balatro — аналитики

Издание PC Gamer, со ссылкой на аналитическую компанию Newzoo, представило данные о востребованности знаменитого рогалика Slay the Spire 2. По данным СМИ, проект стал самой популярной колодостроительной игрой в истории.

Так, пиковый онлайн карточной игры достиг 574 тыс. пользователей спустя три дня со страта раннего доступа. Это гораздо выше, чему у первой части Slay the Spire — одновременно в игре находились 57 тыс. человек. Кроме того, сиквел рогалика значительно обогнал другой карточный проект Balatro, пик онлайна которого составлял 44 тыс. пользователей. В компании Newzoo отметили, что Slay the Spire 2 привлекла около 1,08 млн пользователей ежедневно, что для игры в раннем доступе — большой результат.

По количеству одновременно играющих пользователей и продажам за первую неделю Slay the Spire 2 — это самая успешная игра в жанре карточной игры за всю историю.

Slay the Spire 2 представляет собой продолжение культового карточного рогалика, вышедшего в 2019 году. В нём необходимо забраться на самый высокий шпиль, пройдя множество комнат в трёх локациях, наполненных разными монстрами, боссами и секретами. Игра пробудет в раннем доступе чуть больше года, после чего её также выпустят на консолях. Проект стал доступен в раннем доступе с 5 марта.