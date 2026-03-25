Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Удачи командам на этом играть». Maelstorm — о патче 7.41 в Dota 2

Комментарии

Профессиональный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов в своём телеграм-канале высказался о патче 7.41 в Dota 2.

По его мнению, уже сегодня на ESL One Birmingham 2026 комментаторы не смогут сразу описывать происходящее на карте из-за слишком масштабных изменений в игре.

Ну, патч, конечно, просто огромный. Убрали аспекты, изменили карту, перелопатили половину айтемов и всех героев, понавводили кучу новых вещей. Удачи командам на этом играть. Комментирование будет в стиле «ЭЭЭЭ, а это чё даёт, я не помню». Хотя оно даже так и лучше, потому что никто ничего помнить не будет. Это не запомнить и за неделю. Если говорить о моей оценке, то патч точно хороший, потому что его ждали очень долго и он был нужен. При этом не хватило ивента.
Материалы по теме
В Dota 2 вышел балансный патч 7.41 — из игры удалили аспекты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android