«Удачи командам на этом играть». Maelstorm — о патче 7.41 в Dota 2

Профессиональный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов в своём телеграм-канале высказался о патче 7.41 в Dota 2.

По его мнению, уже сегодня на ESL One Birmingham 2026 комментаторы не смогут сразу описывать происходящее на карте из-за слишком масштабных изменений в игре.

Ну, патч, конечно, просто огромный. Убрали аспекты, изменили карту, перелопатили половину айтемов и всех героев, понавводили кучу новых вещей. Удачи командам на этом играть. Комментирование будет в стиле «ЭЭЭЭ, а это чё даёт, я не помню». Хотя оно даже так и лучше, потому что никто ничего помнить не будет. Это не запомнить и за неделю. Если говорить о моей оценке, то патч точно хороший, потому что его ждали очень долго и он был нужен. При этом не хватило ивента.