Студия «Леста Игры», авторы «Мира танков», выплатит долг в 11 млрд рублей государству

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что начата процедура взыскания долгов в отношении видеоигровой студии «Леста Игры» — авторов «Мира танков». Информацию об этом предоставил банк данных ФССП России.

Объём задолженности одного из юрлиц компании под названием ООО «Леста Геймс Эдженси» составил 11,4 млрд рублей. В пресс-службе самой студии сообщили, что возбуждённое исполнительное производство не повлияет на работу игр и планы разработчиков. При этом причина долга пока неизвестна. Одной из версий издание назвало возможную попытку вернуть недополученные средства при национализации студии.

Ранее стало известно, что студия «Леста Игры» перешла в собственность Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Компания стала принадлежать государству летом 2025 года.