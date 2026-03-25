Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A37 и А57

Компания Samsung анонсировала новые бюджетные смартфоны — Galaxy А37 и А57. Оба гаджета поступят в продажу 9 апреля в США и 10 апреля — в Великобритании.

Galaxy A57 называются прямым конкурентом iPhone 17E и Google Pixel 10A. Толщина смартфона составляет 6,9 мм, а вес — 179 г. Устройство получило металлическую рамку и стекло Gorilla Glass Victus. Водостойкость гаджета значительно повышена, по сравнению с прошлогодней А56, однако внутренние улучшения минимальны: переход с чипа Exynos 1580 на более новый 1680, благодаря чему выросла производительность.

Модель Galaxy A37 получила толщину в 7,4 мм и вес 196 г. Гаджет оснащён чипсетом Exynos 1480, такой же 50-мегапикспсельной основной камерой и дисплеем с пиковой яркостью 1900 нит. Оба новых устройства получили аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Кроме того, гаджеты оснащены одинаковыми улучшенными функциями ИИ.

Стоимость Galaxy A57 составит $ 549,99 за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Цена на модель с 256 ГБ внутренней памяти будет равна $ 609,99. Что касается устройства Galaxy A37, то его будут продавать от $ 449,99 за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

