«Идеальный момент для перерождения PARIVISION». Adekvat — о патче 7.41 в Dota 2

Комментатор Рустам Adekvat Мавлютов в своём телеграм-канале высказался о патче 7.41 и шансах PARIVISION на ESL One Birmingham 2026.

По мнению Мавлютова, новый патч может дать команде возможность перестроить игру — особенно в контексте роли мидера Эдгара 9Class Налтакяна под руководством тренера Клемента Puppey Иванова.

Большие надежды на PARIVISION в связи с патчем, а именно на 9Class и Puppey. Хочу, чтоб у 9Class прорезался голос и он протолкнул свои идеи и взгляд на героев. Мне кажется, это идеальный момент для перерождения команды.

На момент публикации PARIVISION занимает неустойчивое положение в группе A — одна победа, две ничьих и три поражения. В решающем матче best-of-2 команда играет с Yakult Brothers: для продолжения турнира необходима победа. ESL One Birmingham 2026 проходит с 22 по 29 марта с призовым фондом $ 1 млн.