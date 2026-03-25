Вершины, Шарлиз Терон, Тэрон Эджертон (2026): где смотреть, когда смотреть, дата выхода, смотреть трейлер

Трейлер фильма «Вершины» с Шарлиз Терон и Тэроном Эджертоном — выход 24 апреля
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма «Вершины». Премьера триллера в онлайн-кинотеатре состоится 24 апреля.

Лента расскажет о любительнице экстремальных ощущений по имени Саша. Она отправляется в Австралию, чтобы испытать себя. В один момент её начинает преследовать серийный убийца. Теперь героине предстоит выжить в тяжёлых условиях.

Главные роли в триллере исполнили Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба») и Эрик Бана («Троя»). Режиссёром выступил Бальтасар Кормакур — автор фильмов «Эверест» и «Два ствола».

