Роберт Паттинсон рассказал, чью сторону он занимает в «Сумерках»

Телеканал CANAL+ взял интервью у популярного актёра Роберта Паттинсона («Бэтмен»). Журналист спросил у голливудской звезды, чью сторону он занимал во время съёмок «Сумерек» — Джейкоба или Эдварда.

По словам артиста, позиция знаменитого оборотня его не интересовала. Более того, Паттинсон назвал само противостояние маркетинговым ходом. Он уверен, что никто из зрителей сторону Джейкоба не поддерживает.

«Сумерки» представляют собой экранизацию серии книг Стефани Майер. Вампирская сага насчитывает четыре фильма, выходивших с 2008 по 2012 год. Франшиза рассказывает о подростке Белле, которая влюбляется в вампира Эдварда. В один момент любовную идиллию нарушает третья сторона — оборотень Джейкоб, который также неравнодушен к девушке.