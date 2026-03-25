Трейлер мультфильма «Потерянный остров» от авторов «Кота в сапогах 2» — выход 25 сентября

Студия DreamWorks представила трейлер мультфильма «Потерянный остров». Премьера анимационной картины в мировом прокате состоится 25 сентября.

Сюжет ленты расскажет о двух лучших подругах — Джо и Раиссе. В один момент они натыкаются на таинственный портал, который переносит их на фантастический остров Накали, наполненный волшебством и мифологическими существами. Вместе с добрым оборотнем-собакой им предстоит сразиться с кошмарным монстром Мананангалом, чтобы выбраться живыми.

Главные роли озвучили Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Дженни Слейт («Всё везде и сразу»), Мэнни Хасинто («Топ Ган: Мэверик») и другие актёры. Режиссёрами проекта выступили Джоэль Кроуфорд и Хануэль Меркадо — авторы знаменитого мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание».