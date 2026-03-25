«Леста Игры» прокомментировала новость о долге в 11 млрд рублей за «Мир танков»

Компания «Леста Игры» прокомментировала новость о долге на сумму более 11 млрд рублей. Разработчики заявили, что исполнительное производство в отношении их студии прекращено.

Исполнительное производство на общую сумму свыше 11 млрд рублей, о котором СМИ писали сегодня утром, прекращено. Долг не был следствием операционной деятельности и не несёт никаких последствий для нашей работы. Мы не использовали заёмный ресурс для развития, а все налоговые обязательства были своевременно исполнены. Компания прибыльна и смогла существенно нарастить операционную прибыль во втором полугодии.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что исполнительное производство в отношении и ООО «Леста Геймс Эдженси» открыто. Сумма составила 11,4 млрд рублей. Официально причина наличия долга в банке данных ФССП России не раскрывалась.