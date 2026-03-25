Большой трейлер хоррора «Лики смерти» с певицей Charli XCX — премьера 10 апреля

Кинокомпания Independent Film представила большой трейлер фильма «Лики смерти». Премьера хоррора в мировом прокате состоится 10 апреля.

Картина выступает вольным ремейком одноимённого фильма ужасов 1979 года, который запрещали в четырёх странах из-за кадров с изображением реальных смертей. Главной героиней выступает модератор контента. В один момент она находит видео с инсценировкой убийств из классического хоррора «Лики смерти». Теперь она попытается выяснить, реальными были смерти или нет.

Главные роли в «Ликах смерти» сыграли Натаниэл Вулси («Испытание огнём»), Дэйкер Монтгомери («Очень странные дела»), Барби Феррейра («Эйфория») и певица Charli XCX. Режиссёром выступил Дэниел Голдхабер («Как взорвать трубопровод»).