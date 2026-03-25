Адам Сэндлер и Уиллем Дефо сыграют в ремейке драмы «Тайм аут» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что выпустит драму «Тайм аут». Дата выхода картины пока неизвестна.

Лента выступит вольным ремейком одноимённого францусзского фильма 2001 года. Сюжет расскажет о мужчине, который потерял работу, но решил скрывать это от семьи. В один момент он придумал инвестиционную схему — для её реализации понадобились деньги лучших друзей.

Главные роли исполнят Уиллем Дефо («Носферату»), Адам Сэндлер («Счастливчик Гилмор»), Габи Хоффманн («Человек без лица»), Ф. Мюррэй Абрахам («Белый лотос») и другие актёры. Режиссёром выступит Скотт Купер — автор драмы «Недруги» с Кристианом Бэйлом.