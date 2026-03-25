Трейлер японской драмы «Барашек в ящике» от автора «Магазинных воришек» — выход 29 мая

Кинокомпания Toho представила трейлер фильма «Барашек в ящике». Премьера японской драмы состоится 29 мая. Лента также официально выйдет в российском прокате — дату раскроют позже.

Фантастическая картина расскажет о замужней паре, которая потеряла своего ребёнка. После трагедии герои приводят домой робота, который выглядит так же, как их сын. Теперь им предстоит воспитать его.

Главную роль исполнила Харука Аясэ («Моя девушка — киборг»). Режиссёром и сценаристом картины выступил Хирокадзу Корээда — автор фильмов «Монстр» и «Магазинные воришки».