«Весь твой опыт игры обнуляется». Stray228 — о патче 7.41 в Dota 2

Стример Олег Stray228 Бочаров на Twitch-трансляции высказался о масштабных изменениях в Dota 2 после выхода патча 7.41.

По мнению Бочарова, удаление аспектов фактически обнулило накопленный опыт игроков — в отличие от CS 2, где карты и механики остаются неизменными годами.

Выходят такие патчи, и то, что ты до этого 5-10 лет играл в «Доту», можешь просто в помойку выкинуть. Это не Counter-Strike, где ты 20 лет ходишь по Dust II — там одна и та же кишка, арка, мостик. Убрали аспекты — и всё, читаешь эту ерунду. Плевать, сколько ты лет играешь в «Доту». Считай, твой опыт — это механический: ты умеешь нажимать кнопки, примерно понимаешь, как работают скиллы. На этом всё. Всем безразлично, что ты делал до этого. Вот тебе новая игра — сиди и разбирайся.

Патч 7.41 вышел в ночь на 25 марта. Valve удалила аспекты всех героев, переработала карту, добавила новые предметы и изменила механику врождённых способностей.