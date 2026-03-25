Сериал «Гарри Поттер» выйдет раньше

HBO вместе с дебютным роликом сериала «Гарри Поттер» назвала новую дату выхода шоу — новогодние праздники 2026 года (конец декабря 2026-го). Ранее сообщалось, что премьера состоится в начале 2027 года, но, видимо, первый сезон решили начать как раз в рождественский период.

Сериал вместит в себя намного больше сюжета оригинальных книг: голливудские фильмы, к сожалению, растеряли множество сюжетных линий и персонажей, поэтому у проекта HBO есть преимущество — рассказать и показать куда больше из любимого многими мира.

Ранее также сообщалось, что HBO не планирует выпускать новые сезоны ежегодно: подход будет схожим с «Одними из нас» и «Домом дракона».