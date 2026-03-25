Discord (Дискорд) не работает в России 25 марта — бесконечная загрузка, не запускается, не подключается к звонкам

Discord столкнулся со сбоями по всему миру
25 марта мессенджер Discord столкнулся с крупным сбоем — сервис прекратил стабильную работу примерно в 23:30 мск. Пользователи из России и других стран начали жаловаться на бесконечную загрузку сообщений и медиа, а затем программа и вовсе отправилась в бесконечный цикл запуска программы.

Сервис продолжает сбоить по всему миру — сообщения об этом не перестают появляться на Downdetector и других сервисах, отслеживающих работу приложений. Многие пользователи жалуются на отключения от текущих звонков, невозможность подключения и другие технические проблемы.

Фото: Downdetector

С чем связан сбой в работе Discord по миру — неизвестно. Разработчики приложения уже подтвердили наличие проблемы и занимаются её исправлением.

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

