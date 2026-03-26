Энн Хэтэуэй назвала режиссёра, с которым она мечтает поработать
Не так давно во время интервью Энн Хэтэуэй спросили, с каким режиссёром она мечтает больше всего поработать. Ответ актрисы был забавный — в нём она явно указала на Кристофера Нолана.
Энн снялась у Нолана в «Интерстелларе», «Тёмном рыцаре: Возрождении легенды» и появится в «Одиссее». На вопрос журналиста о съёмках и любимом режиссёре актриса и указала на Нолана.
В общем, мне довелось поработать с Кристофером Ноланом три раза, так что… Вот мой ответ.
В «Одиссее», к примеру, Хэтэуэй сыграла Пенелопу, супругу Одиссея. Эпический фильм Нолана выйдет в зарубежный прокат уже совсем скоро, 17 июля 2026 года.
- 26 марта 2026
-
08:02
-
07:35
-
07:26
-
07:13
- 25 марта 2026
-
23:46
-
22:12
-
22:07
-
21:26
-
21:08
-
20:51
-
20:09
-
19:51
-
19:25
-
18:52
-
18:46
-
18:23
-
17:53
-
17:19
-
17:06
-
16:58
-
16:52
-
16:27
-
16:02
-
15:59
-
15:21
-
14:47
-
14:46
-
14:30
-
14:05
-
13:48
-
13:32
-
13:11
-
12:54
-
12:47
-
12:46