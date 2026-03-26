Энн Хэтэуэй назвала режиссёра, с которым она мечтает поработать

Не так давно во время интервью Энн Хэтэуэй спросили, с каким режиссёром она мечтает больше всего поработать. Ответ актрисы был забавный — в нём она явно указала на Кристофера Нолана.

Энн снялась у Нолана в «Интерстелларе», «Тёмном рыцаре: Возрождении легенды» и появится в «Одиссее». На вопрос журналиста о съёмках и любимом режиссёре актриса и указала на Нолана.

В общем, мне довелось поработать с Кристофером Ноланом три раза, так что… Вот мой ответ.

В «Одиссее», к примеру, Хэтэуэй сыграла Пенелопу, супругу Одиссея. Эпический фильм Нолана выйдет в зарубежный прокат уже совсем скоро, 17 июля 2026 года.