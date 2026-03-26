Звезда «Дэдпула» Сиори Куцуна сыграет в адаптации аниме-франшизы «Гандам»
По данным Deadline, в адаптации аниме-франшизы «Гандам» сыграет звезда «Дэдпула» и других проектов Сиори Куцуна. Какая именно роль досталась актрисе, пока что не раскрывают.
Режиссёром и сценаристом выступит Джим Микл, шоураннер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами». Ранее в каст вошли Джейсон Кларк и Сидни Суини.
«Гандам» — научно-фантастический проект с мехами, в котором основное место занимают гигантские боевые роботы. Это мультимедийная франшиза, которая началась с аниме-сериала «Мобильный воин Гандам» в 1979 году. Весной 2021 года Legendary Entertainment объявила о работе над фильмом «Гандам».
