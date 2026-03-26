Ремейк сериала «Она написала убийство» с Джейми Ли Кёртис выйдет 22 декабря 2027 года

По данным Deadline, ремейк детективного сериала «Она написала убийство», в котором главную роль сыграла Джейми Ли Кёртис, выйдет в зарубежный прокат 22 декабря 2027 года.

Ли Кёртис предстанет в образе культовой писательницы-криминалиста и сыщицы-любителя Джессики Флетчер, которую в оригинальном сериалет сыграла именитая актриса прошлых лет Анджела Лэнсбери.

Подробности сюжета предстоящего фильма пока не разглашаются, но в сериале, выходившем в течение 12 сезонов с 1984 по 1996 год, рассказывалось, как Флетчер раскрывала таинственные убийства в вымышленном причудливом городке Кэбот-Коув, штат Мэн.