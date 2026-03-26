«Проект «Конец света» с Райаном Гослингом вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня фильм «Проект «Конец света» начали показывать в кинотеатрах Росси. Сеансы на картину уже можно найти в ваших городах.

«Проект «Конец света» рассказывает историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Режиссёрами ленты выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер, авторы мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». В главной роли снялся Райан Гослинг. Лента уже стала самой высокооценённой работой в карьере актёра по версии критиков.