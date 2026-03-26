Вышел сериал «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё

Вышел сериал «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё
Сегодня на Netflix состоялась премьера сериала «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё. Для просмотра доступны сразу все девять эпизодов.

Проект выступает экранизацией серии бестселлеров норвежского автора Ю Несбё и рассказывает о детективе Харри Холе. Ему предстоит столкнуться со своим давним противником — коррумпированным полицейским Томом Волером. Параллельно в родном городе героя, Осло, начинает орудовать серийный убийца.

Первый сезон «Детектива Холе» стал экранизацией книги под названием «Пентаграмма». Главные роли исполнили Тобиас Зантельман («Кон-Тики»), Юэль Киннаман («Отряд самоубийц: Миссия навылет») и Пиа Тьелта («Нефть»).

