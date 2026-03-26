Сегодня на Netflix вышел хоррор-сериал «У меня очень плохое предчувствие». Все восемь серий уже можно посмотреть на стриминге, но в России он до сих пор не работает.

Проект рассказывает о молодой паре, которая отправляется в поместье семьи жениха за неделю до свадьбы. В один момент в доме начинают происходить жуткие вещи.

Главные роли исполнили Камила Морроун («Мой личный Ривер»), Адам ДиМарко («Сверхъестественное»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка») и другие актёры. Продюсерами проекта стали Мэтт и Росс Дафферы — создатели знаменитого сериала «Очень странные дела», который завершился на пятом сезоне.

Трейлер «У меня очень плохое предчувствие»

