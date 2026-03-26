Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стартовал детективный сериал «Чёрная графиня»

Сегодня в онлайн-кинотеатре Okko начал выходить детективный сериал «Чёрная графиня». Выпустили первый эпизод, а всего их будет восемь. Финальную серию увидим 14 мая.

Картина рассказывает, как в Москве и Петербурге вот уже год гремит сенсационное театральное событие, которое смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. 12-е шоу начинается, но в этот раз всё идёт не по сценарию, что приводит к трагической гибели одного из актёров. Зрители и актёры оказываются изолированными от внешнего мира.

Главные роли в «Чёрной графине» исполнили Кирилл Кяро, Юрий Чурсин, Екатерина Симаходская, Олег Васильков и другие актёры. Режиссёрами выступили Илья Куликов и Иван Корвин.

