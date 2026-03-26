Актриса Самара Уивинг перечислила свои любимые видеоигры

Актриса Самара Уивинг перечислила свои любимые видеоигры
Звёзды «Я иду искать 2» Самара Уивинг и Кэтрин Ньютон в разговоре с журналистом IGN рассказали о своих любимых видеоиграх. И если Ньютон посредственно знакома с игровой индустрией, то Уивинг любит играть и держит руку на пульсе.

Так, во время перечисления своих любимых тайтлов Самара упомянула Red Dead Redemption 2, Hogwars Legacy (актрисе нравятся открытые миры) и Mortal Kombat, где Уивинг больше всего любит играть за Китану. А Ньютон среди игр, с которыми знакома, назвала Assassin's Creed и тайтл по «Лесной братве».

«Я иду искать 2» доберётся до России 2 апреля — спустя восемь дней после запуска в странах СНГ. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

