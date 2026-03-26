Майк Флэнаган расширит сюжет своего сериала «Кэрри» по Стивену Кингу

Хизер Грэм, которой досталась одна из второстепенных ролей в сериале «Кэрри», рассказала, что создатель шоу Майк Флэнаган расширит сюжет проекта, несмотря на то, что он основан на романе Стивена Кинга.

Какие конкретно сюжетные моменты дополнит Флэнаган, он раскрывать пока не стал.

«Кэрри» повествует о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности. Главные роли, помимо Сакхофф, сыграли Саммер Х. Хауэлл, Мэттью Лиллард, Саманта Слойан и другие.

Новая экранизация знаменитого произведения выйдет в октябре 2026 года на стриминговом сервисе Prime Video.