Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фанаты сравнили кадры из тизера «Гарри Поттера» с «Философским камнем» 2001 года

Комментарии

25 марта компания HBO представила первый тизер сериала «Гарри Поттер» — новой экранизации культовой саги Джоан Роулинг. В нём представили первый взгляд на будущую картину, которое выйдет в конце года.

Тем временем фанаты вселенной уже сравнили кадры из тизера со схожими фрагментами из фильма «Гарри Поттер и Философский камень» 2001 года. В целом оба произведения очень похожи друг на друга, однако лента Криса Коламбуса выделяется более тёплыми оттенками и Аланом Рикманом в роли Северуса Снейпа.

Фото: Warner Bros/HBO

Премьера сериала «Гарри Поттер» от HBO состоится на грядущее Рождество. Первый сезон картины адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов.

Материалы по теме
Что показали в дебютном тизере сериала «Гарри Поттер»
Что показали в дебютном тизере сериала «Гарри Поттер»
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android