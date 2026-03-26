Владимир Путин поручил квотировать иностранное кино на примере Франции и Китая

Президент России Владимир Путин поручил как можно быстрее решить вопрос о квотировании иностранных фильмов в российском прокате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заседание Совета по культуре.

Глава государства привёл в пример Францию и Китай, где уже какое-то время действует строгое квотирование на показ зарубежных фильмов. Это значит, что в этих государствах приоритет установлен на показ местных произведений.

В Китае всё строго регламентировано. Мы-то что рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные, финансово не поддерживаем своего производителя.

Министр культуры Ольга Любимова приняла поручение президента и заявила, что её команда уже начала проработку будущего законопроекта.

Ранее квотировать зарубежное кино предложил Никита Михалков, председатель Союза кинематографистов России. Кинодеятель предложил взимать взнос в 5 млн рублей за прокат иностранных картин и направлять около 10% от сборов подобных лент в бюджеты российских фильмов.