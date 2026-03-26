Процессоры Intel и AMD подорожают на 10-15% из-за ИИ — СМИ

Издание Nikkei Asia поделилось новой информаций о состоянии рынка процессоров в 2026 году. Как оказалось, индустрия постепенно готовится к росту цен на чипы — всему виной увеличение спроса на серверные и потребительские процессоры по всему миру.

Так, Intel и AMD уже оповестили своих партнёров о росте цен на 10-15%, некоторые популярные модели подорожают ещё сильнее до конца апреля. Во втором квартале ситуация может ухудшиться из-за увеличения сроков поставок: некоторые чипы попадают на полки магазинов спустя месяцы после их производства.

По сложившейся традиции ситуация с повышением цен на чипы связана с ростом сектора искусственного интеллекта — крупным технологическим компаниям необходимо всё больше процессоров для обработки запросов и других продвинутых задач. Ранее по этой же причине в мире начался кризис оперативной памяти, из-за чего цена на модули взлетела в несколько раз.