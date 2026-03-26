Первая часть третьего сезона «Магической битвы» завершена — вышли 12 эпизодов

26 марта состоялась премьера 12-го эпизода третьего сезона аниме «Магическая битва». Финальная серия первой половины сезона уже доступна в онлайн-кинотеатре Crunchyroll, он длится около 30 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат Toho.

Третий сезон «Магической битвы» продолжает историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении.

Вместе с выходом 12-го эпизода аниме ушло на небольшой перерыв. Анимационный проект вернётся во второй половине 2026 года с ещё 12 сериями.