Обстреляла дом Рианны — и не признала вину: новые детали дела

Издание Associated Press сообщило, что женщина, которая обстреляла дом знаменитой певицы Рианны, не признаёт себя виновной в покушении на убийство. Речь идёт о жительнице американского города Орландо, 35-летней Иванне Лизетт Ортис.

По данным СМИ, женщину обвиняют не только в покушении на убийство, но и в 10 эпизодах нападения с применением полуавтоматического оружия, а также в трёх эпизодах стрельбы по жилому дому. Журналисты сообщают, что она не признаёт вину по всем пунктам.

Происшествие случилось днём 8 марта в Лос-Анджелесе. К дому певицы подъехала белая Tesla, откуда преступница произвела несколько выстрелов. Сама Рианна находилась дома и не пострадала. Нападавшую задержали спустя полчаса.