Расписание выхода второго сезона сериала «Молодёжка: Новая смена»
Уже 13 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Молодёжка. Новая смена». В продолжении ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря.
Во второй сезон спортивного проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko. Финал состоится 7 мая.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|13 апреля
|2-я серия
|14 апреля
|3-я серия
|15 апреля
|4-я серия
|16 апреля
|5-я серия
|20 апреля
|6-я серия
|21 апреля
|7-я серия
|22 апреля
|8-я серия
|23 апреля
|9-я серия
|27 апреля
|10-я серия
|28 апреля
|11-я серия
|29 апреля
|12-я серия
|30 апреля
|13-я серия
|4 мая
|14-я серия
|5 мая
|15-я серия
|6 мая
|16-я серия
|7 мая
Комментарии