Сериал Молодёжка Новая смена, 2-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Молодёжка: Новая смена»
Уже 13 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Молодёжка. Новая смена». В продолжении ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря.

Во второй сезон спортивного проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko. Финал состоится 7 мая.

ЭпизодДата выхода
1-я серия13 апреля
2-я серия14 апреля
3-я серия15 апреля
4-я серия16 апреля
5-я серия20 апреля
6-я серия21 апреля
7-я серия22 апреля
8-я серия23 апреля
9-я серия27 апреля
10-я серия28 апреля
11-я серия29 апреля
12-я серия30 апреля
13-я серия4 мая
14-я серия5 мая
15-я серия6 мая
16-я серия7 мая
Что показали в дебютном тизере сериала «Гарри Поттер»
