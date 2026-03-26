Рэпер Снуп Догг сыграет в триллере «Бог родео» про опасную тюрьму в США

Издание Deadline сообщило, что знаменитый рэпер Снуп Догг сыграет в триллере God Of The Rodeo («Бог родео»). Дата выхода картины пока неизвестна.

Лента будет основана на книге по репортажу Дэниела Бергнера. Главным героем выступит Бакки, который отбывает пожизненный срок. В один момент он решает принять участие в первом в тюремной истории родео для заключённых. Ему предстоит осознать, насколько развлекательное шоу окажется жестоким.

Режиссёром проекта выступит Розалинд Росс — автор фильма «Отец Стю» с Марком Уолбергом. Она также напишет сценарий к ленте. Продюсером фильма станет знаменитый постановщик Ридли Скотт («Гладиатор») и его супруга Джаннина.