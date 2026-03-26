Паапа Эссьеду упал с метлы на съёмках «Гарри Поттера»

Издание Esquire взяло интервью у исполнителя роли Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер» Паапы Эссьеду. Он рассказал о происшествии, которое произошло во время съёмок картины.

По словам артиста, по сюжету его персонажу пришлось летать на соревнованиях по квиддичу. Ему было неудобно, и в один момент он упал, повиснув на кончике метлы — в трёх метрах от земли. Эссьеду заявил, что никто не засмеялся — все сохранили невозмутимое выражение лица.

В сериале есть эпизод, где много квиддича, и моему персонажу нужно летать на метле. Для этого построили целый стадион. Потом пришлось летать мне. Это было не особенно удобно, но ничего страшного. Потом я упал и повис на метле. Самым унизительным в этом было, что никто не смеялся. Все сохранили невозмутимое выражение лица. Находиться в комнате, где все молча смотрят на тебя, пока ты висишь на метле — не очень приятно.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в конце декабря 2026 года. Первый сезон будущего сериала адаптирует первую книгу «Гарри Поттер и Философский камень». Она расскажет про 11-летнего мальчика, который узнаёт, что принадлежит к волшебному миру, а его родителей на самом деле убил тёмный маг Волан-де-Морт.

О тизере сериала «Гарри Поттер»:
Что показали в дебютном тизере сериала «Гарри Поттер»
Что показали в дебютном тизере сериала «Гарри Поттер»
Комментарии
