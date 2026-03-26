«Снейп с дредами из мультивселенной». Зрители смешанно оценили тизер «Гарри Поттера»

25 марта состоялась премьера первого тизера сериала «Гарри Поттер» — новой экранизации книг Джоан Роулинг от компании HBO. За день с момента выхода просмотры ролика на YouTube достигли почти 5 млн.

Видео набрало 178 тыс. лайков и 70 тыс. дизлайков. Многие зрители пишут, что рады будут вернуться в волшебный мир. Хвалят новых актёров, несмотря на то что образы героев из фильмов всё ещё не выходят из головы. При этом большинство фанатов переживают за будущий проект — они пишут, что тизер слишком похож на оригинальные картины, но при этом тревожно отличается от них.

Что пишут зрители про тизер сериала «Гарри Поттер»:

Мне очень понравился кадр, где Гарри наблюдает, как Молли обнимает Рона на прощание, чего он никогда не узнает. 25 лет спустя волшебство всё ещё здесь.

Я до сих пор не могу смириться с отсутствием старого состава актёров, но всё ещё испытываю волнение. Рад, что это сериал, так что он сможет показать больше деталей сюжета.

Мне нравится разница в красках между жизнью Гарри у Дурслей и временем, проведённым в Хогвартсе. Первая жизнь кажется холодной и неприветливой, а вторая — тёплой, светлой, полной волшебства и приключений.

Меня поражает то, что эти дети родились всего через несколько лет после выхода последнего фильма.

Мой мозг заменяет лица оригинальных актёров в каждой сцене. Смотреть это будет очень странным опытом.

У Снейпа дреды. Я умираю со смеху.

Слишком много сходств, чтобы вызывать восторг… но слишком много различий, чтобы чувствовать себя комфортно. Такое ощущение, будто HBO выгнал нас из дома и поселил кого-то другого.

Съёмки первого сезона «Гарри Поттера» подходят к концу в Великобритании. Премьера шоу состоится в декабре 2026 года в онлайн-кинотеатре HBO Max.