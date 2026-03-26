«Википедия» запретила публиковать статьи, написанные с помощью ИИ

Интернет-энциклопедия «Википедия» объявила, что вводит запрет на публикацию на портале текстов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Новые правила уже вступили в силу на англоязычной версии сайта.

Создавать или переписывать контент статей с помощью ИИ авторам теперь запрещено. Редакторы могут использовать нейросети как инструменты для улучшения текста: это касается проверки грамматики и орфографии. Кроме того, ИИ можно применять для помощи в переводе текстов. Администратор «Википедии» Chaotic Enby заявил, что новые правила долго обсуждались в руководстве — озвученные изменения оказались самым разумным вариантом.

При этом авторы должны проверять статьи после публикации, если воспользовались помощью нейросетей. Владельцы «Википедии» заявили, что выявлять контент, написанный ИИ, остаётся сложной задачей. Потому появление подобных материалов на сайте всё ещё возможно.

