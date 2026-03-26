Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Брутальное возвращение»: зрители хвалят старт второго сезона «Сорвиголовы» от Marvel

25 марта состоялась премьера первого эпизода второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Зрители посмотрели начало продолжения супергеройского шоу и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 95% свежести.

Большинство зрителей хвалят первую серию за возросшую жестокость и брутальность — авторы показали действительно качественные экшен-эпизоды, которые интересно смотреть. Отдельно отмечают исполнителя главной роли Чарли Кокса, который продолжает идеально отыгрывать Мэтта Мёрдока. Ругают первый эпизод за слишком слабые операторскую работу и стиль, которые проигрывают оригинальному сериалу Netflix.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»:

Более мрачный. Более жестокий. Второй сезон — это брутальное, уверенное возвращение, которое оттачивает все удачные моменты, убирает всё лишнее и наконец возвращает Джессику Джонс.
Пока всё отлично. Если судить по первой серии, нас ждёт настоящее удовольствие. Сезон стал мрачнее и злее. Второй сезон — это жестокое, уверенное возвращение, в котором идеально всё, что работало в сериале Netflix.
Чарли Кокс великолепен, он демонстрирует мощную и эмоциональную игру, которая действительно вытягивает весь сезон, даже когда некоторые части сюжета кажутся неровными.
В этом сериале нет ни капли атмосферы Netflix. Ужасная и отвратительная операторская работа. Соотношение сторон должно быть полноэкранным. Невозможно воспринять всерьёз ни одного из злодеев.
Я очень надеялся, что новый сезон начнётся отлично, но ему всё ещё не хватает тех преимуществ Netflix, которые были присущи оригинальному сериалу с самого начала.

«Рождённый заново» представляет собой перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Как начался второй сезон «Сорвиголовы»:
