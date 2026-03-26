Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
В России оштрафовали сервис Duolingo на 2 млн рублей

Издание «РИА Новости» сообщило, что суд в Москве оштрафовал знаменитый языковой сервис Duolingo. Сумма штрафа составила 2 млн рублей.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, а именно — в нарушении закона о персональных данных. На такую же сумму и по той же статье оштрафовали Enom — один из крупнейших американских регистраторов доменных имён.

Им назначены административные наказания в виде административных штрафов в размере по 2 млн рублей каждой.

Duolingo представляет собой крупную платформу для изучения языков. Сама компания пока не никак не комментировала судебное решение.

