В России оштрафовали сервис Duolingo на 2 млн рублей

Издание «РИА Новости» сообщило, что суд в Москве оштрафовал знаменитый языковой сервис Duolingo. Сумма штрафа составила 2 млн рублей.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, а именно — в нарушении закона о персональных данных. На такую же сумму и по той же статье оштрафовали Enom — один из крупнейших американских регистраторов доменных имён.

Duolingo представляет собой крупную платформу для изучения языков. Сама компания пока не никак не комментировала судебное решение.