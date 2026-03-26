Финалы Worlds и Valorant Champions номинированы на спортивную премию «Эмми»

Организаторы 47-й спортивной премии «Эмми» объявили номинантов в категории «Выдающееся освещение чемпионата по киберспорту». На награду претендуют четыре турнира от двух организаций.

Номинанты категории «Выдающееся освещение чемпионата по киберспорту»

  • 2025 Apex Legends Global Series Championship (ESL FACEIT Group)
  • 2025 Call of Duty League Championship Weekend — OpTic Texas против Vancouver Surge (ESL FACEIT Group)
  • League of Legends Worlds 2025 Final — T1 против KT Rolster (Riot Games)
  • Valorant Champions 2025 Grand Final — NRG против Fnatic (Riot Games)

В прошлом году Riot Games уже получала эту награду — за освещение финала Valorant Champions 2024, где встретились Edward Gaming и Team Heretics. Теперь компания снова претендует на статуэтку с двумя номинациями.

Церемония награждения 47-й спортивной премии состоится в мае 2026 года.

