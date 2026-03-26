Финалы Worlds и Valorant Champions номинированы на спортивную премию «Эмми»
Организаторы 47-й спортивной премии «Эмми» объявили номинантов в категории «Выдающееся освещение чемпионата по киберспорту». На награду претендуют четыре турнира от двух организаций.
Номинанты категории «Выдающееся освещение чемпионата по киберспорту»
- 2025 Apex Legends Global Series Championship (ESL FACEIT Group)
- 2025 Call of Duty League Championship Weekend — OpTic Texas против Vancouver Surge (ESL FACEIT Group)
- League of Legends Worlds 2025 Final — T1 против KT Rolster (Riot Games)
- Valorant Champions 2025 Grand Final — NRG против Fnatic (Riot Games)
В прошлом году Riot Games уже получала эту награду — за освещение финала Valorant Champions 2024, где встретились Edward Gaming и Team Heretics. Теперь компания снова претендует на статуэтку с двумя номинациями.
Церемония награждения 47-й спортивной премии состоится в мае 2026 года.
Комментарии