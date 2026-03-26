«Ценность карточек нулевая». FORZOREZOR — об упадке EA Sports FC

Медиафутболист Артемий FORZOREZOR Плетнёв высказался о причинах потери аудитории футбольным симулятором EA FC.

По мнению Плетнёва, серия потеряла игроков из-за перенасыщения режима Ultimate Team специальными карточками — их ценность обесценилась настолько, что каждая карточка актуальна не дольше недели.

В каждой FIFA можно найти проблемы, но они просто переборщили с количеством спешл-карточек. Раньше если ты доставал легенду, то сразу были эмоции — «вау, нифига себе». А теперь они половину инвентаря занимают. Новые механики должны добавлять интерес, но на деле ценность карточек нулевая. У людей просто перенасыщение, им не в кайф играть, и они уходят в другие проекты.