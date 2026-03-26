Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Ценность карточек нулевая». FORZOREZOR — об упадке EA Sports FC

Комментарии

Медиафутболист Артемий FORZOREZOR Плетнёв высказался о причинах потери аудитории футбольным симулятором EA FC.

По мнению Плетнёва, серия потеряла игроков из-за перенасыщения режима Ultimate Team специальными карточками — их ценность обесценилась настолько, что каждая карточка актуальна не дольше недели.

В каждой FIFA можно найти проблемы, но они просто переборщили с количеством спешл-карточек. Раньше если ты доставал легенду, то сразу были эмоции — «вау, нифига себе». А теперь они половину инвентаря занимают. Новые механики должны добавлять интерес, но на деле ценность карточек нулевая. У людей просто перенасыщение, им не в кайф играть, и они уходят в другие проекты.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android