Второй сезон сериала «Самый ценный игрок» с Кейт Хадсон выйдет 23 апреля — трейлер

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Самый ценный игрок». Премьера продолжения спортивного шоу состоится 23 апреля.

Проект рассказывает об Айле Гордон — бывшей тусовщице, которая внезапно начинает руководить баскетбольной командой «Уэйвз». Во втором сезоне ей предстоит встретиться с братом Кэмом — он пытается вернуть клуб себе и завладеть бизнесом семьи.

Главную роль вновь исполнит звезда мюзикла «Мелодия их мечты» Кейт Хадсон. К своим ролям также вернулись Джастин Теру («Малхолланд Драйв»), Дрю Тервер («Бруклин 9-9»), Бренда Сонг («Социальная сеть») и другие актёры. В продолжении одну из ролей исполнила Октавия Спенсер («Прислуга»).