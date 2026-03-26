Очень странные дела истории из 85-го (2026) — смотреть трейлер онлайн, дата выхода

Большой трейлер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» — премьера 23 апреля
Стриминговый сервис Netflix представил большой трейлер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Спин-офф культового шоу выйдет в онлайн-кинотеатре 23 апреля.

Сюжет анимационного проекта развернётся между вторым и третьим сезонами оригинального фильма — зимой 1985 года. Герои «Очень странных дел», среди которых Майк, Одиннадцатая и Макс, столкнутся с новой угрозой из Изнанки. Потусторонние силы вновь напали на город Хоукинс, только компания подростков сможет их остановить.

Над «Историями из 85-го» работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons и проекту «Фанбой и Чам Чам». Ранее авторы оригинальной ленты братья Даффер рассказывали, что всегда мечтали сделать проект в стиле мультфильмов, которые показывали в их детстве. Мультсериал выйдет в 2026 году.

О другом популярном сериале:
Вот это старт: «Сорвиголова» наконец разогнался по-настоящему
Вот это старт: «Сорвиголова» наконец разогнался по-настоящему
