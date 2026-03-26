«Проект «Конец света» с Райаном Гослингом может получить продолжение

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что научно-фантастический фильм «Проект «Конец света» может получить продолжение. По данным источников СМИ, автор оригинального романа Энди Вейр уже обдумывает идеи для второй части, хотя ранее он никогда не писал сиквелы своих произведений.

В издании также отметили, что на разработку сиквела может повлиять успех картины. «Проект «Конец света» показал лучше старт в прокате 2026 года, а также продемонстрировал лучший дебют для кинокомпании Amazon MGM. При этом официально авторы не подтверждали разработку второй части.

«Проект «Конец света» повествует об учёном Райланде Грейсе, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.