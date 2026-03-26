«Не такая сложная задача»: депутат Госдумы — о создании аналога футсима FIFA в России

Агентство ТАСС взяло интервью у первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина. Он рассказал о потенциальном создании российского аналога знаменитого футбольного симулятора FIFA (EA Sports FC).

Депутат заявил, что создать подобную видеоигру — задача «не такая уж сложная». Горелкин отметил, что если потенциальные разработчики будут работать вместе с «Газпромом», то у них получится создать успешный проект.

Создать футбольный симулятор — не такая уж сложная задача, это по силам нашим разработчикам. А если ещё они будут работать в коллаборации с «Газпромом», то я уверен, что это будет довольно быстрый и успешный проект.

Ранее идею о создании российского аналога серии FIFA предлагал футболист Андрей Аршавин. В 2024 году он обратился с такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину, который одобрил идею.