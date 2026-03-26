Тизер фильма The End of Oak Street с Юэном Магрегором и Энн Хэтэуэй — выход 14 августа

Кинокомпания Warner Bros. представила тизер фильма The End of Oak Street («Конец Оук-стрит»). Фантастический триллер выйдет в мировом прокате 14 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Действие картины развернётся на улице Оук-стрит, в американском городе Новый Орлеан. По сюжету после таинственного космического происшествия весь квартал переносится в опасное место, населённое странными существами. Главными героями выступает семья Платт, которым предстоит объединиться, чтобы выжить.

Главные роли исполнили Юэн Макгрегор («Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть ситхов») и Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»). Режиссёром выступил Дэвид Роберт Митчелл — автор хоррора «Оно приходит за тобой».