Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер фильма The End of Oak Street с Юэном Магрегором и Энн Хэтэуэй — выход 14 августа

Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. представила тизер фильма The End of Oak Street («Конец Оук-стрит»). Фантастический триллер выйдет в мировом прокате 14 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Действие картины развернётся на улице Оук-стрит, в американском городе Новый Орлеан. По сюжету после таинственного космического происшествия весь квартал переносится в опасное место, населённое странными существами. Главными героями выступает семья Платт, которым предстоит объединиться, чтобы выжить.

Главные роли исполнили Юэн Макгрегор («Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть ситхов») и Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»). Режиссёром выступил Дэвид Роберт Митчелл — автор хоррора «Оно приходит за тобой».

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android