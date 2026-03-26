Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Life is Strange: Reunion вышла на ПК и консолях

Life is Strange: Reunion вышла на ПК и консолях
26 марта состоялся релиз Life is Strange: Reunion — продолжения фантастической серии видеоигр от студии Deck Nine. Авторы также представили релизный трейлер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Square Enix. Права на видео принадлежат Deck Nine.

Игра завершает историю подруг Хлои и Макс — сыграть можно за обеих героинь с разными способностями. По сюжету Хлоя прибывает в Каледонский университет, чтобы узнать, почему её мучат кошмары и воспоминания о событиях, которых не было. В результате девушкам предстоит спасти весь город от надвигающейся угрозы. Авторы обещают удивить геймеров «невероятной концовкой».

Ранее разработчики рассказали, что Макс вновь сможет перематывать время, а Хлоя получит расширенную механику диалогов с возможностью убеждения собеседников. Кроме того, сюжетные линии героинь будут влиять друг на друга. Проект уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре есть русский перевод в виде субтитров.

