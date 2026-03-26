Авторы «Магической битвы» анонсировали четвёртый сезон

26 марта состоялась премьера 12-й серии популярного аниме «Магическая битва» — на этом третий сезон завершился. В этот же день авторы анонсировали продолжение.

Студия Toho объявила, что в разработке находится четвёртый сезон сериала. В нём авторы покажут, как герои попытаются остановить жестокую игру магов. Продолжение получило название «Смертельная миграция: Часть 2».

Аниме «Магическая битва» рассказывает историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с ду́хами, появившимися в учебном заведении. Третий сезон стартовал в январе 2026 года — спустя два с половиной года после выхода второго сезона. До этого вышел полнометражный фильм «Магическая битва: Казнь», который представляет собой компиляцию событий из арки «Инцидент в Сибуе» — она разворачивалась во втором сезоне, а также в первых двух сериях третьего сезона.