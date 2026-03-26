Райан Гослинг сыграет в фильме от авторов «Всё везде и сразу»

Издание Deadline сообщило, что звезда научно-фантастического фильма «Проект «Конец света» Райан Гослинг сыграет в картине от авторов знаменитой ленты «Всё везде и сразу». Артисту досталась главная роль в проекте.

Подробности о сюжете фильма пока неизвестны, как и его название. Ранее сообщалось, что картина станет фантастической драмой, как и предыдущий проект режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу».

Картина выйдет в мировом прокате 19 ноября 2027 года. В Deadline также отметили, что актёрский состав ленты будет состоять преимущественно из молодых актёров. Официально авторы фильма не подтверждали информацию СМИ. Ранее Дэн Кван сообщал, что съёмки стартуют уже летом.