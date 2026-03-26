FACEIT вводит систему калибровки в CS 2 — для определения Elo нужно сыграть 10 матчей

FACEIT объявил о новой системе калибровки в восьмом сезоне Counter-Strike 2. Теперь для определения стартового Elo каждому игроку необходимо сыграть 10 матчей — сезон стартует 22 апреля .

Изменение связано с накопившимся разрывом между игроками 10-го уровня. Поскольку 10-й уровень не имеет верхней границы рейтинга, сильнейшие игроки продолжают набирать Elo, тогда как более слабые игроки того же уровня остаются позади. Параллельно вводится мягкий сброс рейтинга — он сократит разрыв между лидерами и остальными игроками 10-го уровня.

Ваша отправная точка будет основана на недавнем Elo и игроках, активно участвующих в седьмом сезоне. Не паникуйте. Только те, кто стабильно показывает высочайший уровень, останутся на вершине таблицы лидеров.

Помимо этого, в восьмом сезоне FACEIT впервые будет отслеживать качество матчей и при необходимости скорректирует систему в будущих сезонах.