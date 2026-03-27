«Он будет невероятным, я счастлива»: Джоан Роулинг — о сериале «Гарри Поттер» от HBO

25 марта компания HBO представила первый тизер будущего сериала «Гарри Поттер». В нём показали первый взгляд на будущее шоу, которое вновь перескажет оригинальные книги Джоан Роулинг.

Тем временем британская писательница уже отреагировала на ролик в соцсетях. Ей очень понравился первый тизер, а само шоу будет невероятным, считает создательница волшебной вселенной.

Сериал «Гарри Поттер» будет невероятным. Я так счастлива по этому поводу.

Премьера сериала «Гарри Поттер» от HBO состоится в конце декабря. Первый сезон картины адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов, его съёмки уже подходят к концу в Великобритании.